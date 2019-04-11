Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor (1)

İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor (1)

1 saat önce

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHAİstanbul'da yağmur etkili oluyor.

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Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren ara ara etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise buldukları poşetleri başlarına geçirdi.

Görüntü Dökümü:

(CEVİZLİBAĞ)

-Yağmurda ilerleyen araçlar

-Üstgeçitte yürüyenler

-Şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışanlar

-Genel ve detaylar
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:34 Kaynak: DHA
Sabah, DHA, İstanbul, Güncel
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