İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor (1)

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHAİstanbul'da yağmur etkili oluyor.

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA



İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren ara ara etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise buldukları poşetleri başlarına geçirdi.



Görüntü Dökümü:



(CEVİZLİBAĞ)



-Yağmurda ilerleyen araçlar



-Üstgeçitte yürüyenler



-Şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışanlar



-Genel ve detaylar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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