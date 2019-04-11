İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor (1)
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İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor. Sabah
saatlerinden itibaren ara ara etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ
mevkiinde yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise buldukları poşetleri başlarına geçirdi.
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