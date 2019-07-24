İstanbul'da yağmur etkili oluyor (1)
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İSTANBUL'da yağmur.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:48 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da yağmur
sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor. İstanbul
'da sabah erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden dün akşam yapılan uyarıda, "24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli
çevreleri, Tekirdağ
'ın doğu kesimleri ( Saray
, Çerkezköy
, Muratlı
, Çorlu
, Marmara Ereğlisi
), İstanbul'un Avrupa
Yakasının batı kesimlerinde ( Silivri
, Çatalca
, Arnavutköy
, Büyükçekmece
) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer almıştı.
- İstanbul
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