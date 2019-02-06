İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL DHAİstanbul'da yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL DHA



İstanbul'da yağmur etkili oluyor.



Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, sabahın erken saatlerinde de etkili oldu. İşe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Bazıları tedbirini alıp şemsiye kullanırken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Yağmur, nedeniyle trafikte yer yer aksamalar yaşanıyor. Otobüs, Metrobüs ve tramvay duraklarında yağmur nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.

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