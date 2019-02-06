İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
1 saat önce
İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor.
İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor.
Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, sabahın erken saatlerinde de etkili oldu. İşe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Bazıları tedbirini alıp şemsiye kullanırken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Yağmur, nedeniyle trafikte yer yer aksamalar yaşanıyor. Otobüs, Metrobüs ve tramvay duraklarında yağmur nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:02 Kaynak: DHA
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