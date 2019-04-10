İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
27 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:13 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı.
Görüntü dökümü:
--------------
- Üsküdar
'da yağmurdan görüntü
-Şemsiyeyle gezen vatandaşlar
-Genel ve etaylar
Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı
Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür