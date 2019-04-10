Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

13 dakika önce

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor.

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İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı. 

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:27 Kaynak: DHA
Şemsi Tebrizi, Sabah, İstanbul, Güncel
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