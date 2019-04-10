İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor.

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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