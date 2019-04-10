İstanbul'da Yağmur Etkili Oluyor
4 dakika önce
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor.
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de bazı bölgelerde etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalıştı. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:08 Kaynak: DHA
Kayıp 9 Yaşındaki Çocuk, Sosyal Medya Fenomeninin Canlı Yayını Sayesinde Bulundu
Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurmaylarına İstanbul Talimatı
İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçe Mazbata Almayı Bekliyor