İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
6 saat önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:09 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oluyor. Yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Görüntü dökümü:
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- Taksim'de yağmur
-Zor anlar yaşayan vatandaşlar
-Detaylar
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