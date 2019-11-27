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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oluyor. Yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Görüntü dökümü:

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- Taksim'de yağmur

-Zor anlar yaşayan vatandaşlar

-Detaylar


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:09 Kaynak: DHA
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