İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oluyor. Yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.