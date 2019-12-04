İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:47 Kaynak: İHA
İstanbul genelinde gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağmurun gün boyunca devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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