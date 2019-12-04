İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
6 saat önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:02 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.
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