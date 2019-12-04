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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

6 saat önce

İSTANBUL'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

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İSTANBUL'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.


- İstanbul
Anadolu Yakası, Şemsi Tebrizi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:17 Kaynak: DHA
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