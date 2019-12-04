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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

6 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Anadolu Yakası, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:53 Kaynak: DHA
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