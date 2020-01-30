İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-D-100'de yağmur

- Cevizlibağ'da yağmur

- Galata Köprüsü'nden görüntü

- Kartal Sahilinden detaylar

- Sandal ve teknelerden detay

-Şemsiyeyle yürüyenler

-Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar

-D-100 Karayolundan ve sürücülere yağış uyarı levhası

-Yağmurdan detaylar

-Genel ve detaylar