İstanbul'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

40 dakika önce

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

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İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken  hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.


- İstanbul
Şemsi Tebrizi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
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