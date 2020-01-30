İstanbul'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
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