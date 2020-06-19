İstanbul'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Kentin önemli noktası olan Taksim Meydanında da yağmur etkili oldu.

Dün gün boyunca İstanbul'da etkili olan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren tekrar etkisini arttırmaya başladı.

Saat 07.30'dan sonra etkili olmaya başlayan yağmur şehrin önemli noktası olan Taksim Meydanında etkisini hissettirdi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmurun gün boyunca belirli aralıklarla İstanbul'da etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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