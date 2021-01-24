İstanbul'da yağmur etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İSTANBUL - Taksim'de yağmur etkili olurken, kısıtlama nedeniyle az kişinin bulunduğu alanda bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Korona virüs nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Taksim turistlere kaldı. Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde ara ara yağış etkili oldu. Meydanda az da olsa yürüyen bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunurken bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.