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İstanbul'da yağmur etkili bir şekilde yağıyor! - Son Dakika

İstanbul'da yağmur etkili bir şekilde yağıyor!

08.02.2022 07:03

İstanbul'da yağmur etkili oluyor İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı.

ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, rüzgarında etkisiyle zaman zaman şemsiye tutmakta güçlük çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için plastik poşetleri kullandı.

HAFTA ORTASINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini hafta ortasına kadar sürdüreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağmur etkili bir şekilde yağıyor!
İstanbul'da yağmur etkili bir şekilde yağıyor!
İstanbul'da yağmur etkili bir şekilde yağıyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur etkili bir şekilde yağıyor! - Son Dakika


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