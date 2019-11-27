Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Gece sıralarında etkisini göstermeye başlayan yağmur bulutlarının gün boyunca İstanbul'un üzerinde olacağı tahmin ediliyor.


Yağmur beraberinde rüzgarı da getirdi


Gece saat 04.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, İstanbul genelinde etkili oldu. Yağan yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur beraberinde şiddetli rüzgarı da getirdi. Meteorolojinin tahminlerine göre yağış, gün boyunca İstanbul'da etkili olacak. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında Doktor, boşandığı eşini kızının yanında darp etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 11:05:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]