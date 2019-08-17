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İstanbul'da yağmur manzaraları

17 dakika önce

İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış başladı.

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İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, sağanaktan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiği görüldü. - İSTANBUL
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
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