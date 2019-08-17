İstanbul'da yağmur manzaraları
17 dakika önce
İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış başladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış başladı.
İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, sağanaktan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiği görüldü. - İSTANBUL
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