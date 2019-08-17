Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmur manzaraları
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da yağmur manzaraları

1 saat önce

İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da yağmur manzaraları, System.String[]
İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış başladı. İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, sağanaktan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiği görüldü.
(İsmail Coşkun/İHA)
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek?
Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:12:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmur manzaraları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]