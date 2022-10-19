İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

19.10.2022 13:00

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor -İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

-İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü

İSTANBUL - İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde de trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda Maltepe mevkiinde de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 47 olarak ölçülürken Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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