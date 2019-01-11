İstanbul'da Yağmur Öğle Saatlerinde Etkisini Arttırdı
52 dakika önce
İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
İstanbul
'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
Yağmur, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şirinevler
'de etkili olan sağanak yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyenleri zor durumda bıraktı. Yağmur trafiği de yer yer olumsuz etkiledi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:42 Kaynak: DHA
Ataköy'deki Tente Faciası Soruşturmasında 4 İmamın 15 Yıl Hapsi İstendi
Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor
Oyuncu Deniz Çakır'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi