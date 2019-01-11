Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Öğle Saatlerinde Etkisini Arttırdı

İstanbul'da Yağmur Öğle Saatlerinde Etkisini Arttırdı

52 dakika önce

İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

İstanbul'da Yağmur Öğle Saatlerinde Etkisini Arttırdı, System.String[]


İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağmur, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şirinevler'de etkili olan sağanak yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyenleri zor durumda bıraktı. Yağmur trafiği de yer yer olumsuz etkiledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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