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İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı - Son Dakika

İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı

19.09.2021 12:41

Dün akşam saatlerinde İstanbul yağışlara teslim oldu. Bazı ilçelerde yağış ve yıldırımlar etkili olurken, gökyüzünde görülen korkunç yüzlü bir siluet pek çok vatandaşın dikkatini çekti. Nikola Tesla'ya benzetilen bulutu sosyal medyadaki kullanıcılar ise Harry Potter evreninin kötü karakteri Voldemort'a benzetti. Kullanıcılar, Voldemort etiketiyle bulutu yüzlerce kez fotoğraflayıp paylaştı.

İstanbul'da bir süreden bu yana beklenen yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle geceleri çalışmak zorunda olan birçok insan zor anlar yaşadı. Ancak evlerde yaşayan vatandaşlar da tedirgindi. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bir süreden beri beklenen yağış dün akşam saatlerinde şehirde etkisini gösterdi. Kent genelinde fırtınalar estiren yağışlar nedeniyle pek çok vatandaş zor anlar yaşandı.

VOLDEMORT'A BENZETİLDİ

Yıldırımların geceyi aydınlattığı İstanbul'daki bulut silueti dikkat çekti. Bazı kullanıcılar korkunç yüzlü bulutu Nikola Tesla'ya benzetirken bazıları ise Harry Potter'in kötü karakteri Voldemort'a benzetti. Bulut paylaşımı 'Voldemort' etiketiyle Twitter'da TT oldu.

"LORD VOLDEMORT GERİ DÖNDÜ"

Kullanıcılar yaptıkları paylaşımda esprili bir dille "Lord Voldemort geri döndü" sözlerine yer verdi.

Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı
Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı
Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı

VOLDEMORT KİMDİR?

Lord Voldemort, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin ortaya çıkma nedeni olan kurgusal karakterdir. Baş kahraman Harry Potter'la yüzleşen ve kitaptaki büyü dünyasının başına bela olan bu kötü karakter, çökük gözleri ve yılan gibi burnuyla Harry Potter evreninin korkulan yüzlerinden birisi olarak biliniyor.

Korkunç yüzlü bulut silueti Voldemort'a benzetildi, yüzlerce kullanıcı paylaşım yaptı
İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı

Lord Voldemort, Nikola Tesla, Harry Potter, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı - Son Dakika
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