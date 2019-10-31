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İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

7 saat önce

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti Yoğunluk yüzde 76'lara ulaştıİSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

Yoğunluk yüzde 76'lara ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 76'lara ulaştı.

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın etkisiyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:33 Kaynak: İHA
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