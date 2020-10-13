İstanbul'da yağmur trafiği felç etti - Son Dakika

İstanbul'da akşama doğru etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle megakentin trafiği adeta felç oldu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, yoğunluk yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde güneşli havanın ardından yağış akşama doğru yerini yağışlı havaya bıraktı. Akşam mesai bitiminde etkisini arttıran yağmurda, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, megakentin trafiği adeta felç oldu. Trafik durma noktasına gelirken, birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında ise trafik yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

Öte yandan yağış nedeniyle vatandaşlar duraklara sığınırken, sosyal mesafe kuralı yağmur nedeniyle adeta unutuldu. - İSTANBUL