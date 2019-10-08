İstanbul'da yağmur trafiği sürüyor
33 dakika önce
İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:03 Kaynak: DHA
'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden beri yağmur etkili oluyor. Yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmıştı. Özellikle köprü yollarındaki yoğunluk devam ediyor. İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 65 seviyelerinde.
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-TEM İSTOÇ mevkiinden görüntüler
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