Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmur trafiği sürüyor
Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur trafiği sürüyor

İstanbul'da yağmur trafiği sürüyor

33 dakika önce

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor.

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İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul'da sabah saatlerinden beri yağmur etkili oluyor. Yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmıştı. Özellikle köprü yollarındaki yoğunluk devam ediyor. İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 65 seviyelerinde.

Görüntü dökümü
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-TEM İSTOÇ mevkiinden görüntüler

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- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:03 Kaynak: DHA
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