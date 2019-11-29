İstanbul'da yağmur ve fırtına

Yenikapı sahilinden görüntüler

Eminönü ve Karaköy sahilinden görüntüler

Boğazda işleyen trafik görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmıyor.