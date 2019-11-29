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İstanbul'da yağmur ve fırtına

6 saat önce

Yenikapı sahilinden görüntüler Eminönü ve Karaköy sahilinden görüntüler Boğazda işleyen trafik görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

Yenikapı sahilinden görüntüler

Eminönü ve Karaköy sahilinden görüntüler

Boğazda işleyen trafik görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmıyor.

İstanbul'da yağmur ve fırtına

İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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