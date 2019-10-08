Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti (1)
Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti (1)

İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti (1)

1 saat önce

İSTANBUL'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti.

İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti (1), System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:20 Kaynak: DHA
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