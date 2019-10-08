Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti köprü yolu felç oldu
Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti köprü yolu felç oldu

İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti köprü yolu felç oldu

2 saat önce

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE KAZALAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ (6) Köprü yolu felç oldu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE KAZALAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ (6) Köprü yolu felç oldu

İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti köprü yolu felç oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
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