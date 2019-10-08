İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti köprü yolu felç oldu
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İSTANBUL'DA YAĞMUR VE KAZALAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ (6) Köprü yolu felç oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE KAZALAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ (6) Köprü yolu felç oldu
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