İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti (5) (topkapı)
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İSTANBUL'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:06 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul
genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.
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