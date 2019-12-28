İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.
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28.12.2019 15:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da yağmur ve sulu kar - Son Dakika