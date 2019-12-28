İstanbul'da yağmur ve sulu kar - Son Dakika
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İstanbul'da yağmur ve sulu kar

6 saat önce

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.

İstanbul'da yağmur ve sulu kar, System.String[]
İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.

İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü.  Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.


- İstanbul
İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:43 Kaynak: DHA
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