Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur ve Trafik (1)

İstanbul'da Yağmur ve Trafik (1)

57 dakika önce

Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. 

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur ve trafikten görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:26 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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