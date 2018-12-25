Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur ve Trafik (1)

İstanbul'da Yağmur ve Trafik (1)

31 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

İstanbul'da Yağmur ve Trafik (1), System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:30 Kaynak: DHA

Sabah, Güncel
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