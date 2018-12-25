İstanbul'da Yağmur ve Trafik (1)

İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.



Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var

Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı

AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek