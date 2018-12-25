İstanbul'da Yağmur ve Trafik (2)
28 dakika önce
İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.
İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:32 Kaynak: DHA
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