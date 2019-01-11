İstanbul'da Yağmur ve Trafik Yoğunluğu
22 dakika önce
İSTANBUL'da cuma trafiğine yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz hale geldi.
İSTANBUL'da cuma trafiğine yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz hale geldi.
İstanbullular cuma günleri iş çıkışı saatinde trafiğin yoğun olmasına alışık. Ancak bugün yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 19.00 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:06 Kaynak: DHA
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