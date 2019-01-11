Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur ve Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Yağmur ve Trafik Yoğunluğu

4 dakika önce

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHAİstanbul'da cuma trafiğine yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz hale geldi.

İstanbul'da Yağmur ve Trafik Yoğunluğu, System.String[]
Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA

İstanbul'da cuma trafiğine yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz hale geldi.

İstanbullular cuma günleri iş çıkışı saatinde trafiğin yoğun olmasına alışık. Ancak bugün yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 19.00 sıralarında yüzde 72 seviyesine ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:21 Kaynak: DHA

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