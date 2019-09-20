İstanbul'da yağmurla birlikte cuma trafiği çileye dönüştü
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Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul'da etkili olan yağmur haftanın son iş günüyle birleşince trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:36 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/
İstanbul'da etkili olan yağmur haftanın son iş günüyle birleşince trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bazı yerlerde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur trafiğine bir de cuma trafiği eklenince, ana arter yollarda sürücüler trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.
Görüntü Dökümü:
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-Trafikten detaylar
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