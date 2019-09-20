Son Dakika Haberleri: İstanbul'da yağmurla birlikte cuma trafiği çileye dönüştü
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İstanbul'da yağmurla birlikte cuma trafiği çileye dönüştü

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan yağmur haftanın son iş günüyle birleşince trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da etkili olan yağmur haftanın son iş günüyle birleşince trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bazı yerlerde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur trafiğine bir de cuma trafiği eklenince, ana arter yollarda sürücüler trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da yağmurla birlikte cuma trafiği çileye dönüştü

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45 Kaynak: DHA
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