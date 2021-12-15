Yağmur İstanbul'da hayatı felç etti! Bir çok bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı.

08:40 İTİBARİYLE İSTANBUL'DA YOĞUNLUK ORTALAMASI %70

D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72'e ulaştı.

METROBÜS TIKLIM TIKLIM

Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı.

İKİ YÖNDE DE YOĞUNLUK VAR

D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72'e ulaştı.

İşte vatandaşın trafikle ve yağmurla boğuştuğu anlar;