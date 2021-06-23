İstanbul'da yakalanan 2 PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan S.T. ve G.Y. işlemlerinin ardından ifadelerinin alınması için Edirne'ye getirilirken, güvenlik güçlerinin soruşturmayla ilgili çalışması sürüyor.