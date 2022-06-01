İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı

01.06.2022 20:39

İstanbul Valiliği, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 6 bin 686 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 6 bin 686 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihlerinde güvenlik güçlerince yakalanan 6 bin 686 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğünce diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

Bu süre zarfında, İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 102 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. Tuzla Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır." ifadesine yer verildi.

İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı
İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı
İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı
İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı
İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı
İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı
İstanbul Valiliği düzensiz göçle mücadelede son rakamları açıkladı

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Kaynak: AA

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