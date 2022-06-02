İSTANBUL'DA YAKALANAN 6 BİN 686 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR - Son Dakika
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İSTANBUL'DA YAKALANAN 6 BİN 686 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR

02.06.2022 09:40

İSTANBUL'da 23 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi.

İSTANBUL'da 23 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmenlere ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.102 düzensiz göçmen, İstanbul havalimanından ülkelerine geri gönderilmiştir. Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. Tuzla Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA YAKALANAN 6 BİN 686 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
İSTANBUL'DA YAKALANAN 6 BİN 686 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
İSTANBUL'DA YAKALANAN 6 BİN 686 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR
İSTANBUL'DA YAKALANAN 6 BİN 686 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR

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Kaynak: DHA

İstanbul, Haziran, Mayıs, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YAKALANAN 6 BİN 686 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLİYOR - Son Dakika


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