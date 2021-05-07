İSTANBUL'DA YAKALANAN 60 KAÇAK GÖÇMEN, ADIYAMAN'DAN SINIR DIŞI EDİLECEK - Son Dakika

Dağda kurbanlık avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar, tanesi 20 bin lira ediyor

Anne kız, camları folyo ile kaplayıp kömür yakarak intihar etti! Bir de not bırakmışlar

Meydan muharebesi değil hükümet protestosu! Ölen göstericilerin sayısı her dakika artıyor

Bu fotoğraf yüzünden başı derde giren İmamoğlu'nu bakın kim CİMER'e şikayet etmiş

İSTANBUL'da yakalanıp, Adıyaman'a getirilen Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka uyruklu 60 kaçak göçmenin, sınır dışı edilmesi için Göç İdare Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.

Ülkelerinden kaçarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 1000 kaçak göçmen, polis ve jandarma ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Kaçak göçmenlerden 60'ı, yoğunluk nedeniyle işlemlerinin yapılması için Adıyaman'a getirildi. İl Göç İdare Müdürlüğü'nde kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapılan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemleri tamamlandı.