İstanbul'da yakalanan 8 DHKP/C'li tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yakalanan 8 DHKP/C'li tutuklandı

17.06.2022 20:32

İstanbul'da yakalanan 8 DHKP/C'li tutuklandı İstanbul'da üç gün önce yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi 8 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da yakalanan 8 DHKP/C'li tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da üç gün önce yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi 8 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla aranan DHKP/C'nin "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" ve sözde "Gazi Halk Meclisi" hücresinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şüpheli, 14 Haziran'da İstanbul Terörle Mücadele Şubesince Eyüpsultan ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Güvenlik güçleri tarafından üç gün önce yakalanan DHKP/C'nin eski Gazi Mahallesi sorumlusu 'Efo' kod adlı M.Y.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet birimlerinin elinde olduğu iddia edilen kanıtlar, yakalanan DHKP/C şüphelilerinin, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına ve şiddet eylemleri için örgütünün Gazi Mahalli Alan Yapılanması ve sözde "Gazi Halk Meclisi" içerisindeki faaliyetlerine devam ettiklerine işaret ediyor. Soruşturma dosyasındaki iddialar arasında zanlılar, örgüte finansman desteği sağlamak ve DHKP/C adına cezalandırma eylemine karışmakla suçlanıyor.

YORUMLAR
500
Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri'nden coşkulu mezuniyet Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri'nden coşkulu mezuniyet
Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yakalanan 8 DHKP/C'li tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da yakalanan 8 DHKP/C'li tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement