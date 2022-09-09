İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı

09.09.2022 15:24
İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanma detayları ortaya çıktı. Verdiği sözde fetvalarla binlerce insanın katledilmesine neden olan terörist Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirerek sokağa çıktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli sözde yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aslen Iraklı olan, bir aşiretin önde geleni ve terör örgütünde sözde kadılık, eğitmenlik ve adalet bakanlığı yaptığı belirlenen şüphelinin Türkiye'de olduğu duyumunu aldı.

VERDİĞİ SÖZDE FETVALARLA BİNLERCE MASUM İNSAN KATLEDİLDİ

Bugüne kadar verdiği sözde fetvalarla terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarda birçok masumun öldürülmesine neden olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için ekipler tiziz bir çalışma yürüttü.

Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin çalışmalar yürüten İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 7 ay sonunda Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi.

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı

TÜRKİYE'DE SAKLANIRKEN SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRDİ

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından zanlı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla tek başına yakalandı.

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı

BAĞDADİ'NİN AKIL HOCASIYDI

Terörist, DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra, örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biriydi.

Dini konularda tüm eylemleri yönlendiren terörist Sumaidai'nin aynı zamanda DEAŞ lideri Bağdadi'nin de hocası olduğu ortaya çıktı.

BM Güvenlik Konseyinin raporunda da "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü, 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı, Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde gözaltında olan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Al Sumaidai, güvenlik önemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Teröriste çelik yelek giydirildiği görüldü.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın elebaşılarından Sumaidai'nin sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı - Son Dakika

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