İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
02.05.2021 17:07
- İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin düzenlediği ortak operasyonla Ataşehir'de yakalanan DEAŞ'ın önde gelen isimlerinden 'Basim' kod adlı Afganistanlı A.S.İ.M.
- İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL - Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin düzenlediği ortak operasyonla Ataşehir'de yakalanan DEAŞ'ın önde gelen isimlerinden 'Basim' kod adlı Afganistanlı A.S.İ.M. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Suriye'de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde "askeri yapılanması"nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı A.S.İ.M., MİT ve İstanbul Terörle Mücadele polisinin Operasyonuyla Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan DEAŞ'lı terörist Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından A.S.İ.M., tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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