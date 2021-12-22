Üye Girişi
İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis

22.12.2021 13:52
İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında karar çıktı.

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında karar çıktı. Mahkeme,"Doktorum. Burada kalmak, hem kendime hem insanlara faydalı olmak istiyorum" diyen sanık

hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan bazı ifadelerinin kısmen etkin pişmanlık kapsamında değerlendirdiklerini belirterek 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluğunun devamına karar verilen sanığa "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed getirildi. Bir ayağının protezli olduğu öğrenilen Muhammed, koltuk değnekleriyle yürüyerek sanık sandalyesine geçti.Duruşma savcısı önceki celse sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Muhammed, " Türkiye'yle ilgili problemim yok, herhangi bir zarar vermedim. Kararın çıkmasını istiyorum. Türkiye'ye yardımlarım olmuştur. Türkiye'de herhangi bir hatam olmuşsa kabul ediyorum ama herhangi bir hatam olmamıştır. Ayağımla alakalı cezaevi şartlarında hayatımı sürdüremiyorum. Tahliyemi isterim" dedi.

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ9 çocuğu olduğunu söyleyen sanık Muhammed, "Bu halimle bile çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 8 aydır tutukluyum, kimseden haber alamadım. 9 çocuk ne yiyor ne içiyor haberim yok. Ailem Afganistan'a gitmiş olabilir Taliban'a. Çocuklarımın hepsi küçük. Mağdur eden olur, bir şekilde uyuşturucuya karışabilir, kötü yola düşmüş olabilirler. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Tahliyemi, olmazsa adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmamı talep ederim" diye konuştu. Sanık Muhammed son sözünde ise "Burada kalmak, çalışmak istiyorum. Ben doktorum, hem kendime hem insanlara faydalı olmak istiyorum" dedi. Sanığın avukatı Zeynal Koca da örgüt yöneticiliği iddiasına ilişkin her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğini belirterek beraat ve tahliyesini talep etti.

ETKİN PİŞMANLIK KISMEN DİKKATE ALINARAK CEZA VERİLDİMahkeme heyeti, sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'i "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan ifadelerinin etkin pişmanlık kapsamında kısmen kabul edildiğini vurgusunda bulunarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat karar verdi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 2014 yılında sahte pasaportla Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı, Suriye ve Irak'ta çok DEAŞ içerisinde silahlı çatışmalara katıldığı, DEAŞ mensubu pek çok üst düzey emir ile 2017'de Suriye'de ortak hareket ettiği belirtiliyordu. Sanık Muhammed'in Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak bir çok pozisyonda görev aldığı, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğu, sanığın elinde kılıç yanında 8-10 kadar silahlı DEAŞ mensubu ile yine elinde pompalı tüfekle çatışma yaparken birden fazla fotoğrafının olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait flama altına konuşma yapan DEAŞ mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların olduğu kaydediliyordu. İddianamede, sanığın söz konusu kılıçlı fotoğrafı da yer aldı. İddianamede, Suriye'de silah eğitimi aldığı ve verdiği, daha sonra sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Suriye'de DEAŞ saflarında girdiği çatışmalarda sağ gözünü ve sağ bacağını kaybettiği ve protez kullandığı, DEAŞ'ın sözde karar organı Lecne içerisindeki üst düzey emirle Suriye'deyken ortak hareket ettiği de anlatılıyordu. DEAŞ'ın yayınladığı şiddet içerikli propaganda videolarında görüntülerinin yer aldığı, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2017'de Deyirzor ve Hama arasındaki güvenli bir yerden Hama'ya intikalinde rol aldığı, dijital materyallerinde çok sayıda infaz görüntülerinin yer aldığı, canlı bomba yeleğinin bulunduğu fotoğrafının olduğu da iddianamede belirtiliyordu.  Sanığın "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

28 NİSAN'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed, DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, 2 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul, Suriye, Hama, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500
Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri         
14:31
Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı         
14:15
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement