Üye Girişi
İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

22.12.2021 13:53
İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında karar çıktı.

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında karar çıktı. Mahkeme,"Doktorum. Burada kalmak, hem kendime hem insanlara faydalı olmak istiyorum" diyen sanık

hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan bazı ifadelerinin kısmen etkin pişmanlık kapsamında değerlendirdiklerini belirterek 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluğunun devamına karar verilen sanığa "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed getirildi. Bir ayağının protezli olduğu öğrenilen Muhammed, koltuk değnekleriyle yürüyerek sanık sandalyesine geçti.Duruşma savcısı önceki celse sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Muhammed, " Türkiye'yle ilgili problemim yok, herhangi bir zarar vermedim. Kararın çıkmasını istiyorum. Türkiye'ye yardımlarım olmuştur. Türkiye'de herhangi bir hatam olmuşsa kabul ediyorum ama herhangi bir hatam olmamıştır. Ayağımla alakalı cezaevi şartlarında hayatımı sürdüremiyorum. Tahliyemi isterim" dedi.

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ9 çocuğu olduğunu söyleyen sanık Muhammed, "Bu halimle bile çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 8 aydır tutukluyum, kimseden haber alamadım. 9 çocuk ne yiyor ne içiyor haberim yok. Ailem Afganistan'a gitmiş olabilir Taliban'a. Çocuklarımın hepsi küçük. Mağdur eden olur, bir şekilde uyuşturucuya karışabilir, kötü yola düşmüş olabilirler. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Tahliyemi, olmazsa adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmamı talep ederim" diye konuştu. Sanık Muhammed son sözünde ise "Burada kalmak, çalışmak istiyorum. Ben doktorum, hem kendime hem insanlara faydalı olmak istiyorum" dedi. Sanığın avukatı Zeynal Koca da örgüt yöneticiliği iddiasına ilişkin her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğini belirterek beraat ve tahliyesini talep etti.

ETKİN PİŞMANLIK KISMEN DİKKATE ALINARAK CEZA VERİLDİMahkeme heyeti, sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'i "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan ifadelerinin etkin pişmanlık kapsamında kısmen kabul edildiğini vurgusunda bulunarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat karar verdi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 2014 yılında sahte pasaportla Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı, Suriye ve Irak'ta çok DEAŞ içerisinde silahlı çatışmalara katıldığı, DEAŞ mensubu pek çok üst düzey emir ile 2017'de Suriye'de ortak hareket ettiği belirtiliyordu. Sanık Muhammed'in Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak bir çok pozisyonda görev aldığı, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğu, sanığın elinde kılıç yanında 8-10 kadar silahlı DEAŞ mensubu ile yine elinde pompalı tüfekle çatışma yaparken birden fazla fotoğrafının olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait flama altına konuşma yapan DEAŞ mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların olduğu kaydediliyordu. İddianamede, sanığın söz konusu kılıçlı fotoğrafı da yer aldı. İddianamede, Suriye'de silah eğitimi aldığı ve verdiği, daha sonra sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Suriye'de DEAŞ saflarında girdiği çatışmalarda sağ gözünü ve sağ bacağını kaybettiği ve protez kullandığı, DEAŞ'ın sözde karar organı Lecne içerisindeki üst düzey emirle Suriye'deyken ortak hareket ettiği de anlatılıyordu. DEAŞ'ın yayınladığı şiddet içerikli propaganda videolarında görüntülerinin yer aldığı, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2017'de Deyirzor ve Hama arasındaki güvenli bir yerden Hama'ya intikalinde rol aldığı, dijital materyallerinde çok sayıda infaz görüntülerinin yer aldığı, canlı bomba yeleğinin bulunduğu fotoğrafının olduğu da iddianamede belirtiliyordu.  Sanığın "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

28 NİSAN'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed, DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, 2 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Doktorum

İstanbul, Türkiye, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor         
15:28
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündeminde Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündeminde         
15:14
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
15:25 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
15:22 Yılan zehrinin insan kanı üzerindeki korkunç etkisi! Damarlardaki akışı kesiyor
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement